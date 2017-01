Klacht en paardenstront voor Kim Holland na 'kerkporno'

Door: redactie

Kim Holland. © anp.

Het kerkbestuur van de Sint Jozefkerk in het Nederlandse Tilburg zal morgen klacht indienen doen tegen de makers van een pornofilm. De film werd stiekem in de kerk opgenomen en gepubliceerd op de zender van pornoactrice Kim Holland. Ook zou de voorbije nacht een pakje paardenstront zijn afgeleverd op haar adres.

Pastoor Jan van Noorwegen tijdens een eucharistieviering in de Sint Jozefkerk in het centrum van Tilburg. In de kerk werd door het bedrijf van Kim Holland stiekem een pornofilm opgenomen. Omdat het gebouw is ontheiligd wordt er tijdens deze dienst gebeden voor eerherstel. © anp.

In de film is te zien hoe twee acteurs samen een biechthokje induiken in de Tilburgse Sint Jozefkerk. Pastoor Jan van Noorwegen wist niet van het bestaan van de beelden en reageerde geschokt. Met een speciale rituele reiniging heeft hij vandaag vergiffenis gevraagd voor het ontheiligen van de kerk. Voordat de reguliere mis begon besprenkelde de pastoor met wijwater het altaar, de biechtstoel en de 150 aanwezige gelovigen. "Het was een sobere plechtigheid", aldus een woordvoerder van het bisdom. "Er is stilgestaan bij het incident. Maar er is ook gebeden voor de makers van de pornofilm. We moeten ook barmhartig zijn".

Gekke Petertje

Volgens Kim Holland is de video afkomstig van een Haagse externe producent en was ze in de veronderstelling dat deze verwijderd was. Ze betreurt de situatie en heeft er spijt van.



De pornoproducente zegt geen content meer te willen uitzenden van de maker die actief is onder de naam 'Gekke Petertje'. Hij maakte voor Meiden van Holland een Jack Ass-achtige serie waarin Hollandse koppels seks hebben op weinig voor de hand liggende plekken.



Zo werd Holland eerder al in verlegenheid gebracht nadat haar maatschappij een seksfilm opnam in pretpark Walibi. Een opgewonden man werd gefilmd terwijl hij seks had met meerdere vrouwen in de wildwaterbaan, rollercoaster, het reuzenrad en zelfs een redelijk drukke wachtrij. Holland gaf aan dat ze dit filmpje al "een stap te ver" vond gaan.



Beide films zijn inmiddels van de website van Kim Holland verwijderd.