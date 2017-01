DJ vergeet rookmachine: 3 brandweerkorpsen aan danscafé

Jelle Houwen

15/01/17 - 13u17 Bron: Eigen berichtgeving

Drie brandweerkorpsen rukten gisterenmiddag uit naar de Leopold II-laan in Oostduinkerke voor wat een vreemde interventie zou blijken. Het leek alsof er een brand woedde in een danscafé. Uiteindelijk bleek dat de DJ de rookmachine had vergeten uitzetten.