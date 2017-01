Bedrogen Rus behandelt lief letterlijk als vuilnis

Door: redactie

15/01/17 - 08u24

video Een Rus gaat de laatste dagen viraal met een filmpje van zijn wel erg drastische reactie. De kerel werd door zijn vriendin de hoorns opgezet en dat kon hij duidelijk niet verkroppen.

De man neemt in de video zijn lief bij de arm en leidt haar naar de vuilniscontainer aan de overkant van de straat. Het gevolg laat zich raden: de bruut smijt de vrouw die hem zou bedrogen hebben de vuilnisbak in. Meer is er niet bekend over het voorval, ook niet of het in scène is gezet. Behalve dan dat hij blijkbaar als een ware held wordt beschouwd op de Russische sociale media.