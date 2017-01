Wetsvoorstel dat politici expliciet verbiedt seks te hebben met hun stagiairs stuit op parlementsverzet

Door: redactie

south dakota In de Amerikaanse staat South Dakota is een wetsvoorstel dat politici expliciet verbiedt om seksueel contact te hebben met hun stagiairs, door de plaatselijke wetgevende raad verworpen. Dat meldt The Independent. Het galante voorstel werd verworpen met negen stemmen tegen vier. De nee-stemmers vonden het ongepast een wet goed te keuren die tegen hun eigen haren instrijkt. Het voorstel had nochtans een verbaal achterpoortje: er wordt niets gezegd over seks met stagairs van een andere politicus.