Schoenzolen met hakenkruisen uit winkels gehaald

Door: redactie

14/01/17 - 10u38

© Imgur.

Een pijnlijk foutje voor schoenenmerk Polar Fox afgelopen week. Het merk lanceerde recent een nieuwe schoen, maar een gebruiker van Reddit merkte op dat het patroon van de zolen hakenkruisen achterlieten op de grond. Het bedrijf, Conal International Trading uit een voorstad van Los Angles, heeft zijn excuses gemaakt en de schoenen teruggeroepen.

De foto werd gedeeld op Reddit en ging viraal. Vanzelfsprekend ging het internet aan de haal met de 'favoriete schoenen van de führer', aldus een redditor. Ook de recensies op Amazon werden bestookt met satirische reacties: 'Ah, deze schoenen passen precies bij mijn panzer', of 'Ordered Das Boot in size nein! Did not fit! So infuhrerating!'



En dus haalde de fabrikant de schoen uit de markt. Amerikaanse media melden dat Conal in een open brief spijt heeft betuigd en beklemtoond dat er geen opzet in het spel was. Er moet ergens een vergissing zijn gemaakt bij fabrikanten in China, aldus de schoenenproducent. In delen van Azië wordt de swastika gezien als een boeddhistisch teken en niet meteen als het symbool van de Duitse nazi's.