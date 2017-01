'Verwende' eekhoorns vallen kinderen aan in Brits park

Door: redactie

13/01/17 - 15u59 Bron: ANP

© Thinkstock.

Eekhoorns in een park in Cornwall zijn tijdens de feestdagen zo verwend geraakt dat ze nu kinderen aanvallen om aan voedsel te komen. Dat melden verschillende Britse media vandaag.

De eekhoorns, die inmiddels een behoorlijk dikke buik hebben, konden dagenlang genieten van snacks en andere lekkernijen die door de zachte winter op een vorstvrije grond door bezoekers waren achtergelaten.



Door hun toegenomen eetlust zetten ze nu echter hun tanden in bezoekers van het Tehidy Country Park om alsnog aan een lekker hapje te komen. De Daily Mail schrijft dat er zelfs een driejarige jongen gewond is geraakt nadat hij was aangevallen door meerdere eekhoorns.