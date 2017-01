Stier legt verkeer op Duitse snelweg stil

Door: redactie

Is het niet overvloedige sneeuw, dan is het wel een rund dat het verkeer op de Duitse snelweg dwarszit. Een uitgebroken stier wist vandaag het autoverkeer op Autobahn 2 bij Vlotho in Noord-Rijnland-Westfalen ruim een uur geheel tot stilstand te brengen.