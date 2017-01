Duitse bankdirecteur (32) berooft eigen filiaal

Door: redactie

12/01/17 - 12u34 Bron: ANP

Foto ter illustratie. © reuters.

Bankrovers die het afgelopen zomer voorzien hadden op een filiaal van de Santander-bank in de Duitse stad Hannover waren goed voorbereid, te goed voorbereid, bleek later.

De dag voor de overval had het bankfiliaal een ongewoon grote som geld besteld en in de kluis opgeborgen. Het was deze bestelling die het Openbaar Ministerie op het spoor zette van de vermeende bankrovers.



De directeur van het filiaal, de 32-jarige Niklas F., werd begin december opgepakt en staat nu voor de rechter, samen met een handlanger, schrijft de Duitse krant Bild donderdag. De daders gingen ervandoor met een slordige 500.000 euro.



Op grote voet

De jonge bankier leefde op grote voet. Hij reed een Porsche, droeg dure kleding en zou ongeveer 100.000 aan gokschulden hebben opgebouwd: reden genoeg om een greep in de kas te doen. Justitie verdenkt hem ervan zijn kompaan voor de klus te hebben ingehuurd. Een tweede overvaller, die op de bewuste dag het filiaal binnendrong en F. zou hebben bedreigd, bestaat waarschijnlijk niet. De verklaring daarover van de bankdirecteur zou van a tot z bij elkaar gelogen zijn.