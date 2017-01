Tv-presentatrices in de clinch over witte outfits: "Ga nu een jasje halen!"

video Woensdag, witte topjesdag. Zo leek gisteren de afspraak bij de Australische tv-zender 9News. Twee journalistes en een interviewee hadden blijkbaar alle drie gekozen voor wit. Tot groot ongenoegen van gastvrouw Amber Sherlock die haar collega Julie Snook afsnauwde: "Ga een jasje halen!"

De Australische website Mumbrella wist beelden te bemachtigen van net vóór het live interview met psychologe Sandy Rae. Die werden uiteraard niet uitgezonden door Channel 9, maar geven een boeiende inkijk in hoe het er achter de schermen aan toe ging. Als blikken konden doden...



Sherlock zat voor uitzending in een andere studio dan haar gasten Snook en Rae. Op videobeelden viel het haar op dat ze met z'n drieën witte outfits droegen. Een beetje zoals Goldie Hawn, Diane Keaton en Bette Midler in The First Wives Club. "Julie moet een jasje aantrekken. Ik had het haar al gevraagd", eiste Sherlock. Snook probeerde uit te leggen dat ze de tijd niet had gehad om een jasje te zoeken, maar Sherlock sneerde haar toe: "Komaan, ik heb het je twee uur geleden gevraagd".



Sherlock haalde haar iPhone boven om zelf dan maar naar de kledingafdeling van Nine te bellen om "iets te brengen". De derde dame, Sandy Rae, zat duidelijk verveeld met de gênante conversatie. Ze stelde voor om zelf een vest te gaan halen. "Jij bent oké, Sandy", zei Sherlock. "Maar we kunnen niet met drie in het wit zijn. En dat heb ik 2,5 uur geleden al duidelijk gemaakt."