Vader en dochter expres maand 'vermist' op zee om ex te kwellen?

12/01/17 - 20u14 Bron: stuff.co.nz, vtmnieuws.be

video De 46-jarige Alan Langdon en zijn dochtertje Que planden in Nieuw-Zeeland een korte trip van Kawhia naar de Bay of Islands, maar kwamen na vier dagen in de problemen door een zware storm. Een van hun twee roeren raakte zwaar beschadigd en ze dobberden stuurloos rond op zee. Dat was vier weken geleden, waarna ze werden opgegeven als vermist. De ex van de man gelooft er niks van, want de twee vechten kennelijk om het hoederecht. Bovendien doet de man geheimzinnig over het feit of hij zijn noodbaken al dan niet aan boord had.

Langdon had naar eigen zeggen weliswaar materiaal aan boord voor reparaties, maar stelt dat de zee nooit kalm genoeg was daarvoor. Als ervaren zeeman besliste hij dat het veiliger zou zijn om naar Australië te varen, waar ze gisteren na meer dan 2.000 kilometer aankwamen.



Ze staken zo in 27 dagen de Tasmaanse Zee over, die door de vele stormen bekendstaat als erg gevaarlijk. En dat in een 6,4 meter lange catamaran met een gebroken roer, al kwam het duo volgens Langdon weinig gevaarlijke situaties tegen. Ze hadden genoeg voorraden bij voor maanden.

Geen communicatie Ze kwamen gisteren aan in de haven van Ulladulla, al had Langdon geen idee waar hij was. "Ik had geen middelen om iemand te contacteren", zegt hij aan Nieuw-Zeelandse media. Een radiozender of satelliettelefoon heeft hij niet. "Ik heb wel een draagbare gps, maar die geeft alleen de locatie aan". Hij stelt niet zeker te zijn of hij een baken dat een noodsignaal kan uitzenden, bij zich had. "Dat moet ik normaal hebben. Het kan hierin zitten", zegt hij.



Toen het roer het begaf, moest Langdon noodgedwongen van koers veranderen. "We voeren terug naar Nieuw-Zeeland, maar de wind blies ons naar hier", stelt hij. "Ik besloot naar hier te komen toen ik wist wat de overheersende wind was. Australië was het beste doel, het grootste doel en de beste optie. Het kon me niet echt schelen in welk deel ik aankwam."

Voogdij © screenshot VTM Nieuws. De man ontkent dat hij expres van Nieuw-Zeeland naar Australië voer om een hangende voogdijzaak te ontwijken tussen hem en Que's moeder Ariane Wyler. Sinds de geboorte van het meisje heeft vooral hij voor haar gezorgd, stelt hij. "Het is geen voogdijstrijd, het draait rond bezoek", zegt hij. Langdon meldt nog dat hij zich meteen kenbaar maakte bij de politie van Ulladulla, die in de buurt met iets anders bezig waren.



Hij is wel verrast door de massale media-aandacht voor hun reis. "Er is een beetje massahysterie aan de gang", zegt hij zelfs. "Zij (Que) maakte al een trip van 56 dagen mee voor ze één was, dus 27 dagen is niet speciaal lang. Ze brengt al heel haar leven door op boten."