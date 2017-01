Echtgenoot weigert seks: vrouw (61) gaat hem te lijf

MVDB

11/01/17 - 12u21 Bron: The Smoking Gun

Kerry Lee Pineiro (61). © Facebook.

Een vrouw (61) is zondagavond in de Amerikaanse plaats Seminole (Florida) opgepakt voor huiselijk geweld op haar echtgenoot. Kerry Lee Pineiro ging in hun appartement door het lint nadat haar zestigjarige echtgenoot had geweigerd om met haar de liefde te bedrijven.