Punctuele bankrover opgepakt in Canada

11/01/17

De Canadese politie heeft een verdachte opgepakt van een serie bankovervallen in Toronto. De dader liep tot vier keer toe rond 12.30 uur een bank binnen, wat hem volgens Canadese media de bijnaam "lunchtijd bandiet'' opleverde.





Toronto police make arrest in 'lunchtime bandit' bank robbery spree - News Talk 770 Calgary https://t.co/9RpxvyLN8d — Preppy Styl√© & Chic (@PreppyStyleChic) Tue Jan 10 00:00:00 MET 2017

De goed geklede overvaller deed zich steeds voor als klant. Hij gaf medewerkers een briefje waarin beleefd werd gevraagd om geld. Ook stond er dat hij gewapend was. De man had sinds november vijf banken overvallen. Het is nog onduidelijk waarom de dader steeds op ongeveer hetzelfde tijdstip toeslag.



Patroon

"Hij heeft een soort patroon. Misschien heeft hij zijn lunchpauze tussen 12.00 en 13.00 uur'', speculeerde een politiefunctionaris eind vorig jaar. De politie verdenkt een 20-jarige man uit Toronto van de overvallen.



De overvaller nam volgens de politie nooit de moeite zijn gezicht te bedekken, dus zijn signalement was al geruime tijd bekend.