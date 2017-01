Nooit te oud om te reizen: hoogbejaarde Baba Lena (89) deelt vakantie-avonturen op Instagram

Door: redactie

10/01/17 - 16u17 Bron: AD.nl

© Instagram.

Je bent nooit te oud om de wereld te ontdekken. Dat moet Baba Lena (89) uit Rusland hebben gedacht toen ze zes jaar geleden besloot om verre reizen te maken. De vrouw houdt via Instagram duizenden volgers op de hoogte van haar vakantie-avonturen.

Reisbloggen is niet alleen voor de jonge hippe generatie, zo bewijzen de vakantiekiekjes van oma Baba. Een rondje op de kameel in Israël en een tochtje op de scooter in Vietnam, niets is de kwieke bejaarde dame te gek. De Russische deelt ook (voor reisfanaten jaloersmakende) foto's van zichzelf, nippend aan een cocktail en genietend van een pittig kopje thom kha-soep in Thailand.



De vrouw uit Krasnoyarsk had in de jaren 70 Praag, Polen en Oost-Duitsland bezocht, maar stopte met vakanties naar het buitenland vanwege tijd- en geldgebrek. Maar zes jaar geleden, op 83-jarige leeftijd besloot ze haar reislust nieuw leven in te blazen. Inmiddels is ze in Turkije, Tsjechië, Vietnam, Thailand en Israël geweest.



Kleinzoon

Babushka Baba werd een Instagramsensatie na een ontmoeting met de populaire reisblogster Ekaterina Papina. Papina deelde een foto op haar Facebookaccount van een inspirerende ontmoeting met Baba en dat leverde 14.000 gedeelde berichten op. En zo zag een maand geleden een nieuw Instagram -en Facebookaccount het levenslicht met de hulp van haar kleinzoon. Baba houdt haar bijna 3.000 volgers op de hoogte onder de naam @Babushka_1927 en in de omschrijving noemt ze zichzelf een 'celebrity'.



Baba Lena reist altijd alleen en ontmoet dan graag nieuwe mensen. "Het is eenvoudig nieuwe vrienden te maken, omdat veel mensen mijn vermogen om te reizen op deze leeftijd bewonderen. Ze helpen mij graag en nemen mij dan op sleeptouw naar restaurants of de zee", vertelt ze aan 'The Independent'. "Reizen betekent nieuwe levens, mensen, ontmoetingen'', gaat ze enthousiast verder. "De grootste levensles die ik heb geleerd, is dat er veel soorten mensen op de wereld zijn. Er is niets te vrezen, want je kunt maar één keer doodgaan en iedereen gaat toch een keer dood.''



Het volgende tripje staat gepland op haar 90-jarige verjaardag in april. Dan vliegt ze met haar wandelstok naar de Dominicaanse Republiek.