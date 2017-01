Amerikaan wil broodje niet met vrouw delen en schiet haar neer

Door: redactie

10/01/17 - 05u45 Bron: wbaltv.com

© Shutterstock.

Er zijn mensen die graag het eten op hun bord met anderen delen, en er zijn mensen die woest worden als iemand een hapje neemt. En dan is er de man die om zich heen begint te schieten als hij erachter komt dat zijn vrouw een hap van zijn croque-monsieur heeft genomen.

Een 55-jarige man in de Amerikaanse stad Baltimore ging niet een beetje door het lint toen hij gisteren zijn eten moest delen. Hij liep naar de kelder naar zijn vuurwapenverzameling en begon door het plafond heen op zijn vrouw in de keuken te schieten. Die was daar het avondeten aan het klaarmaken en liep naar de kelder om te kijken wat er aan de hand was. Toen ze haar man omringd door zijn wapens zag, vluchtte ze.



Vijftien vuurwapens

Ze kon zichzelf en hun drie tienerkinderen op tijd in veiligheid brengen en de politie bellen. Toen agenten bij het huis kwamen, sloot de man zich urenlang op. Pas na drie uur gaf hij zich over. De politie vond vijftien vuurwapens in het huis, terwijl de man geen wapenvergunning had omdat hij zich eerder had misdragen. Hij is gearresteerd op verdenking van een poging tot moord.