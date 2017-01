Tweehoofdige Mexicaanse baby geboren

Door: redactie

9/01/17 - 23u47

Een vrouw is in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez bevallen van een tweehoofdige baby.

Beelden van het pasgeboren kindje zijn op YouTube geplaatst. De moeder stelt het naar omstandigheden goed. De medische staf bekommert zich met de tweehoofdige baby.



Een tweehoofdige baby kan uitgroeien tot een volwassen mens. Het bekendste voorbeeld zijn de Amerikaanse Abigail en Brittany Hensel. Zij kwamen als tweehoofdige baby in 1990 in Minnesota ter wereld en hebben veel gedeelde organen.



Beide meisjes beheersen één deel van hun niet gescheiden lichaam, zo ook met de coördinatie, zij lopen en rennen op een normale manier. In 2006 werd een documentaire over hen gemaakt die ook op YouTube werd geplaatst.