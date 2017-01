Topchirurgie: 'boomman' kan na 16 operaties dochtertje eindelijk eens vastpakken

© afp.

De onfortuinlijke Abul Bajandar uit Bangladesh blijkt voorlopig genezen te zijn van een van 's werelds meest zeldzame aandoeningen. Bajandar kreeg de bijnaam 'boomman' omdat zijn handen en voeten zodanig vol schorsachtige wratten stonden dat ze wel takken leken. Een team van plastische chirurgen trok zich het lot van de man aan en in zestien operaties werd het grootste gedeelte van de gezwellen verwijderd. Het is nu duimen voor de 27-jarige Bajandar dat ze niet opnieuw de kop zullen opsteken. Hij kan eindelijk zijn driejarige dochtertje knuffelen.

© afp. © epa.

Epidermodysplasia verruciformis heet de erfelijke ziekte van het afweersysteem die maar bij een handvol patiënten wereldwijd is vastgesteld en die ongeneeslijk leek. Vorig jaar nog stierf een Indonesiër eraan. Abul Bajandar is nu de allereerste patiënt die toch als genezen wordt beschouwd, weliswaar onder voorbehoud: de gezwellen kunnen mogelijk terugkeren. "Zijn genezing is een opvallende mijlpaal in de geschiedenis van de medische wetenschap", zegt Samanta Lal Sen, coördinator plastische chirurgie van het Dhaka Medical College. "Nog dertig dagen en nog een paar kleinere operaties om de vorm van zijn handen te verbeteren en dan wordt hij uit het ziekenhuis ontslagen."



De eerste schijnbaar onschuldige 'aangroeisels' zag Bajandar al tien jaar eerder verschijnen. Al snel verslechterde zijn toestand. Op een bepaald moment werd het zo erg dat hij zijn job als riksjarijder moest opgeven. Pas begin vorig jaar ontdekten dokters via uitgebreide reportages in lokale en internationale media de erg zeldzame aandoening bij de arme man. Hij werd sindsdien chirurgisch verlost van maar liefst vijf kilo wratten. Het ziekenhuis bood de behandeling, die Bajandar zelf niet kon betalen, gratis aan.



"Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog mijn kind zou kunnen vastpakken met mijn eigen handen", zegt hij vanop zijn ziekenhuisbed. "Ik voel mij veel beter nu. Ik kan niet wachten om naar huis te gaan."



Bajandar leerde zijn vrouw, Halima Khatun, kennen nog voor hij de ziekte had. Toen ze trouwden, waren de gezwellen wel al zichtbaar. Zijn vrouw stapte tegen de wens van haar ouders in toch met hem in het huwelijksbootje. Samen met echtgenote en dochtertje bracht Bajandar een jaar in het hospitaal door. De voormalige 'boomman' werd er erg geliefd.



Met het voor hem ingezamelde geld over de hele wereld wil Bajandar zo snel mogelijk een eigen kleine zaak starten.