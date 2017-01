Man neemt zoete wraak op neefje dat alle snoepjes opat

Door: redactie

9/01/17 - 14u06 Bron: Metro.co.uk

© Reddit.

Je familie heb je niet te kiezen, anders had deze Redditor wel een ander neefje uitgekozen. Het jongetje at al zijn favoriete snoepjes op, maar de man plant een zoete wraak.

Redditor FreckleAudit is dol op aardbeisnoepjes, maar zijn neefje van zeven at ze zonder pardon allemaal op tijdens een bezoekje. Het weekend erop zou hij weer op bezoek komen, en dit keer is de man voorbereid. Hij verving alle snoepjes door stukjes wortel, en het resultaat is best overtuigend. Wij wachten vol spanning op de ontknoping. Trapte hij erin of niet?