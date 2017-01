Lid Israëlische ambassade vraagt om Britse Israël-kritische viceminister "neer te halen"

bewerkt door: redactie

8/01/17 - 19u36 Bron: Belga

Alan Duncan, de Britse viceminister van Buitenlandse Zaken die Masot wilde "neerhalen" © rv.



Een medewerker van de Israëlische ambassade is gefilmd terwijl hij praatte over plannen om Alan Duncan, een Britse viceminister van Buitenlandse Zaken die kritisch staat tegenover de staat Israël, "neer te halen". Dat onthult nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische ambassadeur in Groot-Brittannië bood al zijn excuses aan.

De bewuste medewerker, Shai Masot, werd met een verborgen camera gefilmd door een undercoverjournalist van Al Jazeera. "Kan ik je de namen bezorgen van een paar parlementsleden van wie ik zou voorstellen dat je hen zou neerhalen?", vraagt Masot aan de gewezen stafchef van het conservatieve parlementslid Robert Halfon in een Londens restaurant. Maria Strizzolo lijkt ermee te lachen, maar antwoordt vervolgens: "Ik ben er zeker van dat er wel iets te vinden is als je hard genoeg zoekt."



Alan Duncan

Masot noemt specifiek de viceminister van Buitenlandse Zaken, Alan Duncan. Hij voegt eraan toe dat die "problemen blijft veroorzaken". "Ik dacht dat we hem een beetje hadden geneutraliseerd", antwoordde Strizzolo. Waarop Masot antwoordt: "Nee." Lees ook Aanslag Jeruzalem: "Dader was IS-aanhanger"

Truck rijdt in op mensen in Jeruzalem: 4 doden

Israël snoeit in bijdragen aan VN na resolutie over nederzettingen

Shai Masot, de medewerker van de Israëlische ambassade die met een verborgen camera gefilmd werd door een undercoverjournalist van Al Jazeera © rv. In een reactie heeft de Israëlische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk Mark Regev zich verontschuldigd. Regev verwierp de opmerkingen over Duncan en zei dat Masot niet lang meer voor de ambassade zal werken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwt de zaak daarmee afgesloten, schrijft The Independent. Maar Labour laat het daar niet bij en eist een onderzoek. Volgens de sociaaldemocraten is het "uiterst verontrustend" dat parlementsleden, zelfs ministers, geviseerd worden.