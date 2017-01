De nieuwste internethype: ontwricht eens je duim

redactie

7/01/17 - 17u59

© Twitter.

In internetuitdagingen als de Harlem shake, de ice bucket challenge en de mannequin challenge konden we ons nog vinden, maar de nieuwste rage slaan wij toch even over. Iemand kwam namelijk op het lumineuze idee om een korte handleiding online te gooien die je toont hoe je je duimligament gemakkelijk kan breken. En internetters besloten die handleiding te volgen, of wat had je gedacht.