Klanten filmen dode muis in Antwerps restaurant

Door: redactie

7/01/17 - 19u01

video

Enkele klanten van het bekende Antwerpse restaurant Balls & Glory hebben gefilmd hoe ze vanmiddag een dode muis op de grond van het restaurant zagen liggen. Onze redactie kreeg het filmpje in handen. Het restaurant bevestigt het incident. "Dat klopt", zegt een verantwoordelijke. "Maar ik kan je verzekeren dat dat nu éénmalig was. We zitten zeker niet met een plaag." Bij de restaurants rond 't Eilandje, met de jachthaven en een paar dokken aan, in Antwerpen gebeurt het wel vaker dat muizen vanop de kade in de opgeknapte pakhuizen onderdak zoeken. "Iedereen op 't Eilandje heeft dat probleem wel eens, zeker met vrieskou. We krijgen continu voedselinspectie en twee keer per maand komt er speciaal iemand langs om eventueel muizen te vangen." De bewuste 'cameraploeg' stond erop een korting te krijgen. "Ze deden heel vervelend", aldus nog het restaurant.



De bewuste klanten ontkennen dat ze vervelend waren. "We hebben gewoon vriendelijk gezegd dat we een muis zagen en dat onze honger over was."