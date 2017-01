Een paard kreeg ze niet, dus klom dit meisje maar op haar koe

Door: redactie

7/01/17

Als kind wilde Hannah Simpson altijd al een paard, maar dat kreeg ze niet van haar ouders. Dat kon de Nieuw-Zeelandse tiener echter niet tegenhouden. In plaats van een paard te beklimmen, beklom ze haar melkkoe Lilac en die moet duidelijk niet de duimen leggen voor een echt paard.

Op haar elfde kroop Simpson voor het eerst op de rug van Lilac. "Lilac was amper zes maanden oud toen en ik was maar een kaboutertje. Het was een uitdaging van mijn broer om erop te springen en ze leek het OK te vinden, dus we bleven gaan. Daarvoor had ik alleen nog maar twee keer op een pony gereden, en op een schaap."



Galopperen One of Lilacs slightly rare speedy moments #lovinglife #cowgirl #cowriding #nzfarming #canteringcow #farmgirl #cows #brownswiss #summerfun #outdoors #fun #riding #nz #ruralnz #nzfarmer #431am #dairynz #lifeofafarmer #dairyfarming #southland #farmlifeisthebest See this Instagram video by @hanney_simpson * 527 likes Simpson heeft Lilac aangeleerd om over hindernissen te springen: de koe springt zonder problemen over obtstakels tot 1,4 meter hoogte, al doet ze dat enkel wanneer ze er zin in heeft.



"Ze is een koe en ik kan niet verwachten dat ze rijdt als een paard. Zonder een beetje aanmoediging zou ze niets doen, ze is heel relaxed van aard", vertelt de tiener. "Je kan vanalles doen. Ik heb haar bereden terwijl ik rechtop op haar rug stond. En ze is gewoon ook een huiskoe, voor onze melk voor persoonlijk gebruik."



Galopperen doet Lilac enkel wanneer ze er echt zin in heeft, maar boswandelingen, zwemmen in rivieren en springen vindt ze wel tof. Simpson en haar broer hadden een tijdlang nog een andere koe, Honey, waarop ze ook reden: "Zij (Honey) hield van galopperen en galoppeerde de hele tijd". Bush walks with Lilac #lovinglife #cowgirl #nzfarming #farmgirl #cows #brownswiss #summerfun #outdoors #fun #nz #ruralnz #nzfarmer #bushwalks #fedphoto #431am #dairynz #lifeofafarmer #nzbush #dairyfarming #southland #farmlifeisthebest #redbands #canterburyclothing See this Instagram photo by @hanney_simpson * 619 likes

Jumping "Ik heb altijd van jumping gehouden", vertelt Simpson. "Ik heb altijd showjumping met een paard willen doen. En Lilac sprong altijd uit de koeienstal toen ze jong was, dus ik denk dat ze het ook fijn vindt. We begonnen met haar over boomstammen te laten stappen en het werd altijd maar groter en groter."



Simpson heeft een keer geprobeerd om Lilac te zadelen, maar dat liet de koe niet gebeuren. Nu rijdt ze zonder zadel, maar met een halster, zodat ze toch iets meer controle heeft. Lilac heeft haar er al "talloze keren" afgezwierd, vertelt ze.