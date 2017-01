Autoriteiten tasten in het duister over ufo boven Chili

Tom Tates

De Chileense autoriteiten hebben een opmerkelijk filmpje van het leger van ruim 9 minuten vrijgegeven waarin een onverklaarbaar vliegend object is te zien. De ufo werd op 11 november 2014 bij daglicht gespot en geregistreerd door een helikopter die een controlemissie vloog boven zee ten westen van de hoofdstad Santiago.

Experts van de CEFAA - een overheidsorganisatie die merkwaardige verschijnselen in de lucht onderzoekt - hebben twee jaar lang intensief gespeurd naar een verklaring. Omdat die niet is gevonden, zijn de beelden nu openbaar gemaakt. CEFAA-generaal Ricardo Bermúndez, die nauw betrokken was bij het onderzoek, staat voor een raadsel. "We weten niet wat het was, maar we weten wel wat het niet was", meldt hij in een verklaring.



Wat er precies gebeurde op de dag dat het object werd gezien, is uitvoerig beschreven. Aan boord van de legerhelikopter (een Airbus Cougar AS-532) waren een piloot, een legerkapitein en een legertechnicus die tijdens de missie een nieuwe, geavanceerde infraroodcamera zou testen. Het weer was helder, de temperatuur 10 graden Celsius en de vliegsnelheid 152 kilometer per uur. Om 13.52 uur ontdekte de techicus, terwijl het toestel over de kustlijn vloog om de grond te observeren, boven zee een vreemd object.



Blote oog

De drie mannen konden, zo blijkt uit verklaringen die ze los van elkaar gaven, het raadselachtige ding makkelijk met het blote oog zien. Het vloog op een afstand van circa 65 kilometer bij de heli vandaan. De technicus richtte direct de camera op de ufo, zoomde in terwijl de piloot en legerkapitein contact zochten met twee radarstations op de grond. Die konden wel de heli zien, maar niet het vliegende object. Ook de radars van de heli en de camera registreerden het verschijnsel niet.



Uit een bandopname blijkt dat de helikopterpiloot meermaals heeft geprobeerd tijdens de vlucht contact te maken met de CEFAA. De man gebruikte daarvoor een internationale radiofrequentie die zowel door het leger als burgers mag worden gebruikt. Hij kreeg echter nooit antwoord. Terwijl hij zat te bellen bleef de techicus filmen met als eindresultaat een zwartwit-filmpje van bijna 10 minuten. De beelden tonen zwarte, grijze en witte gebieden die gerelateerd zijn aan verschillende temperaturen. Zwart staat voor heet, grijs voor warm en wit voor koel.



Omkeren

De drie mannen zouden zich zijn rotgeschrokken van de verschijning. De technicus stopte met filmen toen de heli weer terug moest naar het vliegveld. Tijdens het keren verdween de ufo achter de wolken. Weer op de grond alarmeerden ze de CEFAA die de beelden direct ging onderzoeken. Gedurende die analyse werd ook de heli-crew ondervraagd. "Het zijn goed getrainde, betrouwbare professionals die geen enkele reden hebben om zoiets te verzinnen. Ze hebben iets gezien wat ze niet kunnen verklaren, zo benadrukken ze nog steeds'', aldus Ricardo Bermúndez.



Op de vrijgegeven beelden is te zien dat het object lijkt te bestaan uit twee, door een horizontale as verbonden, ovale of ronde delen die naast warmte mogelijk ook een soort gas, rook of vloeistof produceerden. Volgens de Chileense autoriteiten, die ook nog ruimtevaartorganisatie NASA en andere landen inschakelden, zijn het in geen geval straalmotoren van bijvoorbeeld een vliegtuig, omdat er tijdens de bijzondere waarneming geen andere toestellen in de lucht waren. Ook was geen sprake van een weerballon, bijzondere weersomstandigheden of apparatuur van de heli die onvoldoende functioneerde.



Het filmpje is volgens de CEFAA reglementen openbaar gemaakt, omdat de organisatie er verder niks mee kan. "Wij weten het niet. Laat het publiek nu maar oordelen", aldus de generaal.