Oma bidt per ongeluk jarenlang voor 'Lord of the Rings'-poppetje

6/01/17 - 19u20 Bron: Metro UK

© Facebook/Gabriela Brandão.

Ze dacht dat de heilige Antonius, patroonheilige van de verloren voorwerpen, haar gebeden aanhoorde, maar eigenlijk was het een elf die al jaren haar gebeden binnen kreeg. De overgrootmoeder van de Braziliaanse Gabriela Brandão vergiste zich van figuurtje en stuurde zo jarenlang elke dag haar gebeden naar Elrond van Rivendel uit 'The Lord of the Rings'.