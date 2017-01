Een blik in de sm-worstelclub waar mannen zich laten inmaken door sexy vrouwen

(sam)

6/01/17 - 17u26 Bron: Daily Mail, Barcroft

video Achter de gevel van een schijnbaar doodgewoon huis in Londen schuilt een ongewone worstelring. Mannen betalen er om te worstelen met schaarsgeklede vrouwen met namen als Pippa The Ripper, Pussy Willow of Amethyst Hammerfist. En de zaken gaan bijzonder goed.

Eigenares Pippa in een Wonder Woman-pakje. © screenshot. De eigenares is ermee begonnen toen ze tien jaar geleden een advertentie in een krant beantwoordde. Ze startte The Submission Room in 2011. "Het merendeel van onze sessies is semicompetitief maar je hebt er ook die een fantasiesessie willen", vertelt ze. "Er zijn mannen met ongewone verzoeken, maar die hebben meestal gewoon te maken met outfits. Sommige kerels specificeren dat we een spannende broek moeten dragen, of soms een rok. Niets te geks en zolang de meisjes zich comfortabel voelen, zien we er geen graten in."

Roeping "Ik wil niet over deze vloer rollen met een zwetende vent. Ik heb liever een mooi meisje, dat is alles." Klant Steve Voor Pippa is het worstelen bijna een roeping, want ze houdt ervan en zou niet weten wat ze anders met haar leven zou moeten aanvangen. Ze krijgt alleszins heel uiteenlopend cliënteel over de vloer. "Sommigen zijn getrouwd, sommigen single, sommigen hebben een relatie. De jongste kerels die we krijgen zijn 19 en de oudste is 70. Het is echt plezant en een goeie manier om in vorm te blijven. En voor sommige kerels is het seksueel kinky of een fetish. Voor mij persoonlijk is het geen fetish maar ik krijg er wel een kick van. Het doet me erg krachtig voelen en ik word nog altijd opgewonden van in de ring te gaan met een grote potige vent. " © screenshot.

Een van haar klanten is Steve, een worstelfan met een voetfetish die twee scheidingen achter de rug heeft. Hij komt zo vaak langs als hij kan. "Ik wil niet over deze vloer rollen met een zwetende vent. Niets tegen mensen die dat doen, en ik ben niet homofoob of zo. Ik wil gewoon liever rondrollen met een mooi meisje, dat is alles."

Geen seks, wel sterretjes © screenshot. Pippa maakt duidelijk dat seks uit den boze is. "Ik zou niet betalen voor seks met een vrouw omdat seks gemakkelijk is," zegt Steve. "Dominantie door iemand die weet wat ze doen is anders. Het is zo plezant om op de grond gepind te worden en pijn gedaan te worden door kleine meisjes. Ik bedoel, wat is er niét zalig aan?"

De klanten moeten wel tegen een stootje kunnen, zeker wanneer ze het opnemen tegen Amethyst Hammerfist. De voormalige stripteaseuse geniet ervan wanneer haar tegenstanders bewusteloos raken. "Vooral wanneer ik hen recht in de ogen kijk", legt ze uit. "Het is heel sensueel. De kerels moeten hun goedkeuring geven en velen vragen dat ik hen niét bewusteloos mep omdat ze weten dat ik er zo veel van hou". © screenshot.