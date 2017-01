Aliens boven België? Deze video's kreeg UFO-meldpunt afgelopen jaar binnen

Door: redactie

7/01/17 - 06u00

We hebben het allemaal al eens meegemaakt: een onverklaarbaar lichtje aan de hemel, vaak gevolgd door een 'het zal toch niet...?'. Hoewel de absolute cijfers van de meldingen dalen, kreeg het Belgisch UFO-meldpunt ook in 2016 weer een aantal video's van 'buitenaards leven' in haar mailbox. Wij zochten er de vijf besten uit voor een 'buitenaardse' compilatie van het voorbije jaar. Voor elke casus gaf het UFO-meldpunt ook een 'aardse' verklaring, maar oordeelt u vooral zelf. Je weet toch maar nooit...