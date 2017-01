Auto's aan de kant voor grote spoel die over snelweg rolt

(sam)

6/01/17 - 11u04 Bron: KDKA

video Op een snelweg in de Amerikaanse staat Pennsylvania hebben automobilisten een grote spoel met draad moeten ontwijken die over de baan rolde.

De bobijn was van een vrachtwagen gedonderd op Route 40 in Fayette County, meldt filmer Dave Cole aan radiostation KDKA.



In de video is te zien hoe de spoel met een aanzienlijke snelheid naar de tegenliggers rolt, alvorens de middenberm en de vangrail te raken en uiteindelijk tot stilstand te komen.



Bij het incident vielen geen gewonden.