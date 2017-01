Dé oplossing om niet uit te schuiven: waggel als een pinguïn

Door: redactie

6/01/17 - 06u13 Bron: Die Welt

© Thinkstock.

Koning Winter laat zich nu wel echt goed voelen: vandaag en morgen duiken de temperaturen de dieperik in. In combinatie met wat lichte neerslag - hoogstwaarschijnlijk smeltende sneeuw in Vlaanderen, sneeuw in de Ardennen - ben je maar beter gewapend tegen pijnlijke uitschuivers. En hoewel je misschien beter gewoon binnen blijft, bestaat er ook een andere oplossing om valpartijen te vermijden: de pinguïnpas. Artsen in Duitsland raden immers aan anders te gaan wandelen op gladde wegen: zeer langzaam en met kleine pasjes. Probeer je gewicht daarnaast niet te verdelen over beiden benen - zoals een mens normaal stapt -, maar verleg je zwaartepunt naar je voorste been, zoals een pinguïn doet. De iets naar voren gebogen houding zorgt ook voor een grotere stabiliteit. Benieuwd wie we vandaag zo de straat zien opgaan...