Bankrovers zien hard labeur door rekenfout niet beloond: tunnel komt uit in keuken

5/01/17 - 21u22 Bron: Belga

In een bankgebouw in de Chileense kuststad Viña del Mar is een meer dan 25 meter lange tunnel ontdekt. De tunnel werd allicht gegraven door snoodaards die een bankroof wilden plegen. Die boosdoeners hebben flink wat arbeid geleverd zonder beloning: de tunnel kwam niet uit nabij de safe, maar in de drie meter verder gelegen keuken.