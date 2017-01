Foto van 'demonische' verschijning maakt de tongen los

Door: Tom Tates

5/01/17 - 17u18

© Facebook.

Richard Christianson uit de Amerikaanse staat Arizona heeft op sociale media een vooralsnog raadselachtige foto geplaatst die wereldwijd heeft geleid tot de wildste paniekreacties en complottheorieën. De wat vage foto, die massaal wordt gedeeld, toont een soort gevleugelde, rechtop staande figuur met op het hoofd iets wat lijkt op hoorntjes.

Volgens Christianson heeft hij het sinistere kiekje kort na de jaarwisseling zelf gemaakt. De verschijning zou hem korte tijd op straat als een schaduw hebben achtervolgd en ongeveer 'een huis' groot zijn. Op zijn Facebook-pagina deed hij vervolgens een bijna wanhopige oproep: 'what the hell. Can anybody tell me what this is' (wat is dit in vredesnaam, vertel me wat dit is).



Vervolgens ging de foto viraal en wordt de 'vlek' op de meest uiteenlopende manieren uitgelegd. De één spreekt van fotomanipulatie, weer een ander over 'een verwaaide palmboom' en 'silhouet van een standbeeld'. Ook zijn er mensen die geen angstaanjagende duivel maar juist een vredelievende engel in de foto zien. Opvallend veel mensen vinden het kiekje doodeng. "Het bewijs dat het einde der tijden nadert", benadrukt iemand.