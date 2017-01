Pasgeboren baby gedumpt in vuilnisbak met zakdoekjes in mond gepropt

redactie

5/01/17

Een schoonmaakster van het Royal Albert Edward-ziekenhuis in het Engelse Wigan trof op 5 juli een boreling aan in een vuilnisbak van de toiletten. Het kindje lag nog in foetushouding, de navelstreng was doorgesneden en er waren zakdoekjes in zijn mond gepropt. De 27-jarige moeder van het jongetje staat vandaag in Liverpool terecht voor poging tot kindermoord.