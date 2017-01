Veertiger misleidt werkgever met bizar ontvoeringsexcuus

Door: redactie

4/01/17 - 19u07

Genk - Diepenbeek Een 47-jarige man is woensdag door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 90 uren en een geldboete van 1.200 euro wegens valsheid in geschriften. Hij had namelijk op 8 april 2014 bij de politie in Hasselt een valse aangifte gedaan van ontvoering naar een seksclub. Daar was hij zogezegd gedurende drie dagen vastgehouden. Hij wilde zo zijn afwezigheid bij zijn werkgever, een brasserie in Genk, verantwoorden.