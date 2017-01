Voordeur van man dichtgemetseld tijdens zijn slaap

Door: redactie

3/01/17 - 23u53 Bron: Hessenschau.de

Een man uit het Duitse Mainhausen kwam vanmorgen voor een grote verrassing te staan toen hij zijn woning wilde verlaten. Onbekenden hadden 's nachts zijn voordeur dichtgemetseld.

"De man deed 's ochtends zijn deur open en stond voor een muur," vertelt politiewoordvoerder Ingbert Zacharias aan de Duitse nieuwssite Hessenschau. "Iemand heeft inderdaad 's nachts in de wijk Manhausen Zellhausen (Offenbach) onopgemerkt maar ordelijk, steen voor steen met mortel vastgezet en zo de ingang van de gezinswoning dichtgemaakt".



De politie gaat ervan uit dat er meerdere daders aan het werk waren. Noch de bewoners, noch omwonenden hebben 's nachts iets gemerkt van de bouw van de muur. Het is goed mogelijk dat iemand met ervaring zoiets op een paar minuten doet, zegt de politie.



"Ik dacht onmiddellijk aan de Berlijnse Muur, daar werd op het einde ook zeer snel gewerkt," aldus de woordvoerder. De inwoners moeten zich gevoeld hebben alsof ze ontwaakten "in het Berlijn van augustus 1961". Wat de motieven waren van de dader, is niet duidelijk. "Grap of geschil, we weten het niet", zegt Zacharias. Het klinkt misschien in eerste instantie grappig, maar dat is het niet, beklemtoont hij. De deur, het deurframe en de bel raakten immers voor een totaalbedrag van 500 euro beschadigd. "Dit is een misdaad en geen grap".



De speurders zijn ervan overtuigd dat ze dader(s) te pakken zullen krijgen. "Dit is het klassieke verhaal waarmee iemand uitpakt aan de toog. En dan belandt hij heel snel bij ons".