Pornoster biedt excuses aan voor opnames seksfilm in Walibi Holland: "We zijn te ver gegaan"

4/01/17 - 10u35 Bron: Looopings.nl, De Telegraaf

Pornoster Kim Holland heeft haar excuses aangeboden aan de directie van Walibi Holland in het Nederlandse Biddenhuizen. In het pretpark gebeurden opnames voor een pornofilm. "We zijn te ver gegaan", verklaart ze. "Ik bied mijn excuses aan. De opnames zullen niet meer worden gebruikt."

En nu heeft de vrouw achter de site openlijk haar excuses aangeboden, in het programma 'Evers Staat Op' op de Nederlandse zender Radio 538. "We zijn geschrokken van de reacties", zegt Kim Holland. "We wilden gewoon iets maken rond erotische waaghalzerij, maar dit was wel iets te veel van het goede. Ik heb samen met de redactie van mijn pornobedrijf besloten dat we het filmpje offline halen en dat de beelden verder niet meer worden gebruikt."



Juridische stappen

Of dat voldoende is voor Walibi, valt nog af te wachten. Er is nog geen overleg geweest tussen de betrokkenen. De directie van het pretpark is niet te spreken over het voorval en verklaarde al juridische stappen te overwegen. "De opnames zijn ongepast en verboden", aldus een woordvoerster. Onbetaalbare reclame voor de site van Holland was het in elk geval wél.