Porno in Walibi Holland

Door: redactie

3/01/17 - 17u58 Bron: Looopings.nl

Pretpark Walibi Holland in het Nederlandse Biddinghuizen is gebruikt om een pornofilm op te nemen. Een jong koppel gaat van bil in de waterbaan Crazy River, de houten achtbaan Robin Hood, in reuzenrad La Grande Roue en zelfs in de wachtrij van wildwaterbaan El Rio Grande. Dat meldt de gespecialiseerde pretparkwebsite Looopings.nl. De opnames zijn eind oktober gemaakt.