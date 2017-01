Vietnamees loopt 18 jaar rond met achtergelaten chirurgische schaar in onderbuik

Door: redactie

2/01/17 - 20u57 Bron: Belga

Vietnamese doctors remove pair of scissors colleagues left in patient for 18 years https://t.co/1kqKMCoKat pic.twitter.com/fZGlbHUppk — Tuoi Tre News (@tuoitrenewsvn) 2 januari 2017

In Vietnam hebben dokters een man bevrijd van een chirurgische schaar, die maar liefst 18 jaar lang in zijn buik had gezeten. Dat berichten Vietnamese media vandaag. De 15 cm lange schaar was vermoedelijk in het lichaam van de 54-jarige Ma Van Nhat achtergebleven tijdens een operatie in 1998, na een verkeersongeval.