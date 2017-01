Twee mensen springen nog net weg voor straatracer die controle verliest tijdens driften

Door: redactie

2/01/17 - 17u25

Inwoners van Saoedi-Arabië zijn de gekken op vier wielen beu. Terwijl steeds meer mensen vragen om strengere politieoptredens tegen wegpiraten, bewijst een nieuwe virale video de nood eraan.

Op de beelden is te zien hoe drie wagens met hoge snelheid door een straat rijden in de Al Nasr-buurt van hoofdstad Riyad. De bestuurder van de derde wagen verliest de controle over het stuur tijdens het driften, waardoor zijn wagen naar een verlichtingspaal schuift.

Achter de paal schuilen twee mensen die nog op het nippertje kunnen wegspringen voor de aanstormende auto. Die komt tot stilstand tegen een geparkeerde wagen waarop nog een handvol toeschouwers zit.



De beelden veroorzaken veel ophef in het land, waar volgens de Saoedische wegpolitie minstens 20 personen per dag omkomen als gevolg van overdreven snelheid, drifting of roekeloos rijden. In augustus kondigde de overheid nog strengere straffen aan om het probleem aan te pakken.