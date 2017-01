En de prijs voor domste nieuwjaarsactie gaat naar...

(sam)

2/01/17

video In de Amerikaanse staat Wisconsin heeft de man in deze video 2017 alvast beeldig ingezet door zich op een politiewagen te gooien rond de klokslag van middernacht.

Op dashcambeelden van de agenten uit Menasha is te zien hoe de feestneus plots op de auto afstormt en zich op de voorruit werpt. De ruit barst, waarna de man rechtstaat en wordt overmeesterd door de inzittenden.



Twee agenten liepen verwondingen op, en een van hen moest voor verzorging even naar het ziekenhuis.



De politie van Menasha laat weten dat de man dronken was. Na een bezoek aan het ziekenhuis mocht hij verder vieren in de cel van Winnebago met verscheidene aanklachten aan zijn been.