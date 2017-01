Woningtekort? Groot-Brittannië bouwt 17 nieuwe steden en dorpen

Door: JC

2/01/17 - 15u06 Bron: Reuters

© photo news.

De Britse regering gaat zeventien nieuwe steden en dorpen bouwen op het Engelse platteland. Van Cumbria in het noorden tot Cornwall in het zuiden moeten de plannen 200.000 extra huizen opleveren, in een poging om het aanslepende woningtekort op te lossen.

Het is nog altijd maar een fractie van het miljoen extra woningen die de regering beloofd had te zullen bouwen tussen 2015 en 2020. Het woningtekort in Engeland sleept al decennia aan, met gigantische prijsstijgingen in Londen en andere steden tot gevolg.



Opeenvolgende regeringen beloofden het probleem aan te pakken, maar projectontwikkelaars stootten telkens op de strikte wetgeving die het quasi onmogelijk maakt nieuwe gronden aan te snijden en bestaande kernen uit te breiden.



Brits minister van Ruimtelijke Ordening Gavin Barwell belooft nu de planologische beperkingen te herbekijken en maakt 7,4 miljoen pond (8,65 miljoen euro) vrij om nieuwe projecten te helpen bekostigen.



Meer dan 10.000 huizen

Na een rondvraag bij de lokale besturen werden zeventien locaties bepaald. Er komen drie nieuwe steden, met elk meer dan 10.000 woningen, nabij Aylesbury in Buckinghamshire, Taunton in Somerset en Harlow in Essex. Verspreid over heel Engeland komen ook nog veertien 'tuindorpen' met elk 1.500 tot 10.000 woningen.