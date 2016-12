Italiaanse orkestleider ontslagen nadat hij bestaan van Kerstman had ontkend (tijdens kinderconcert)

Door: redactie

31/12/16 - 16u05 Bron: AFP

Giacomo Loprieno. © kos.

In Italië is de dirigent van een orkest dat een kindermusical opvoerde, ontslagen omdat hij had gezegd dat de Kerstman niet bestond.

"In ieder geval, de Kerstman bestaat niet", zo zei orkestleider Giacomo Loprieno, nadat hij donderdag met zijn orkest een musical gebaseerd op de Disney-film "Frozen" had opgevoerd.



De uitspraak veroorzaakte de nodige commotie bij het publiek en op sociale media. Zo deden verschillende ouders hun beklag op de Facebookpagina van de organisator van de musical (Dimensione Eventi Torino). Die organisatie zag zich omwille van de polemiek genoodzaakt om een vervanger te zoeken voor de bewuste dirigent.