Student sterft nadat hij halter van 143 kilo op zich krijgt

Door: redactie

31/12/16 - 13u11 Bron: ANP

Een Amerikaanse student aan de universiteit van Iowa is deze week overleden nadat hij tijdens het gewichtheffen een halter boven op zijn keel had laten vallen. De 22-jarige jongen werd nog overgebracht naar een ziekenhuis in Des Moines, de hoofdstad van Iowa, maar hulp kon niet meer baten.