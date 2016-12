"Blijf weg van de beer", zei de oppasser. Maar tv-presentatrice luisterde niet

(sam)

video Tijdens de opnames van een Russisch tv-programma heeft een presentatrice van dichtbij ondervonden hoe furieus een geschrokken beer kan uithalen. Ze probeerde het dier aan te raken, maar een tel later lag ze op de grond.

Het incident vond plaats tijdens de opnames van het programma Pro Lubov (Over Liefde), dat uitgerekend ging over de gevaren van wilde dieren. Wild zag beer Bonya er alleszins niet uit in haar belachelijk rood-gele rokje en rood hoedje. Maar schijn bedriegt.

De oppasser, die gekleed ging in een flamencokostuum, hield de beer dicht bij hem aan een leiband. Bonya droeg ook een muilkorf die net ver genoeg openging voor de snoepjes waarmee de oppasser haar trucjes beloonde. Zo is te zien hoe ze ronddraait, gevolgd door een applaus van het publiek.

Dan komt een presentatrice dichterbij om Bonya te aaien, waarna de beer schrikt en onmiddellijk uithaalt. De gigantische klauwen, die even daarvoor goed in beeld kwamen, blijven hangen achter de kleren van de vrouw. Ze smakt hard op de grond, maar gelukkig trekt de oppasser de beer snel weg en loopt de vrouw geen verwondingen op. "Ik had je gewaarschuwd: 'Blijf weg van de beer'", zou de man nog zeggen, waarna het slachtoffer zich stilletjes excuseert.



Dierenrechtenorganisatie PETA heeft al eens gewaarschuwd dat de meeste beren in gevangenschap geen winterslaap mogen houden, waardoor hun gezondheid vaak achteruitgaat en ze heel prikkelbaar kunnen zijn in de winter.