Bedrogen moeder valt 47 kg af nadat ze ontdekt dat man en maîtresse haar 'dikke koe' noemen achter haar rug

30/12/16 - 19u38 Bron: Daily Mail

© Instagram/queen_b_b.

Alsof bedrogen worden nog niet erg genoeg is, ontdekte Betsy Ayala uit het Texaanse Houston ook dat haar man en zijn maîtresse over haar spraken als een 'koe' en 'a fat f**k'. Haar relatie liep na 14 jaar op de klippen, maar de nu 34-jarige vrouw ging niet bij de pakken zitten. Ze sloeg aan het sporten en diëten, viel 47 kg af en ziet er nu fantastisch uit. En zo voelt ze zich ook.

Betsy had altijd al problemen met haar gewicht, en ging al op dieet toen ze dertien was. "Ik was altijd het dikke kind, sportte nooit en wilde ook niet deelnemen aan fysieke activiteiten omdat ik te veel woog. Op school werd ik gepest en geviseerd. Ik denk dat eten voor mij een vorm van zelfmedicatie was. Ik kamp met angststoornissen en in plaats van de echte bron daarvan aan te pakken, at ik. En dan werd dat de bron van mijn angst en at ik nog meer, zodat het gewoon een vicieuze cirkel werd." Lees ook Vrouw verlaat echtgenoot nadat ze ontdekt dat hij op Tinder zit. Maar niet voor ze zijn profiel herschreven heeft

Het was echter pas in 2013, toen de marketingmanager bevallen was van dochtertje Isabella, dat haar gewicht de pan uit swingde. De weegschaal gaf 119 kg aan, Betsy kampte bovenop haar angststoornis met een ernstige postnatale depressie en haar relatie zat na veertien jaar in het slop. "Ik kon niet slapen en had helemaal geen zin om te functioneren, maar ik had een pasgeboren kind dus het was een heel lastige periode." © Instagram/queen_b_b.

Dikke koe Om haar gezondheid op te krikken, zocht Betsy heil in shakes waarmee ze 27 kg verloor in vier maanden. Maar een half jaar na de geboorte van haar dochter ontdekte ze dat haar man, met wie ze samen was sinds haar 17de, vreemdging. "Ik wist met mezelf geen blijf", zegt ze. "Ik zat nog boven de 90 kg met een zes maanden oud kind, en alles waarvoor ik had gewerkt, ging op in rook."

"Alles waarvoor ik had gewerkt, ging op in rook." "Ik was kapot. Ik ontdekte het via enkele berichten die ik las op zijn Facebook waarin ze me een koe een 'fat f**k' noemden en maar op me zaten te kappen. Mijn hele wereld viel in duigen." Betsy stelt dat haar man altijd zei dat ze er prima uitzag, en dat hij haar altijd maar junkfood wou laten eten. "Dat is waarom is zo kapot was toen ik die berichten las, want het was bijna alsof hij me ertoe aanzette om zo te blijven, of dat wilde." © Instagram/queen_b_b.

Sport Samen met haar zus ging Betsy sporten en ruilde ze ongezonde snacks voor gezonde shakes. Ze startte met dans- en Zumbasessies drie keer per week, en begon daarna met lopen en gewichtheffen.Ze gaat nu zes keer per week naar de fitness, en dat is er uiteraard aan te zien. De vrouw weegt nu 72 kg en bezorgde zichzelf zo de frisse start waarop ze had gehoopt. Op het bedrog van haar inmiddels ex-man kijkt ze naar eigen zeggen zelfs terug met dankbaarheid, "omdat ik anders voor altijd was gebleven zoals ik was". "Ik bad de hele tijd opdat mijn leven zou veranderen. Mijn gebeden werden verhoord, maar misschien niet op de manier die ik me had voorgesteld. Maar ik kreeg de kans op een nieuwe start en daar ben ik dankbaar voor."

"Nu ben ik gelukkiger, zelfzeker en op eerste plaats ben ik nu positief." En veranderen deed ze. "Het heeft alles in mijn leven omgegooid", vertelt ze. "Ik weende na elke oefensessie, maar het was toen dat ik besloot dat dit me niet zou bepalen. En dat ik ging veranderen voor mij en mijn dochter. Ik wilde dat ze fier was op haar moeder en ik wou een voorbeeld voor haar zijn."