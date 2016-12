Nee, dit is geen scène uit een horrorfilm, wel de nieuwste gezondheidstrend in Japan

Door: redactie

Dit is otonamaki. Het ziet er ietwat angstaanjagend uit. En oncomfortabel ook. Maar in Japan is dit de nieuwste therapie. Otonamaki moet volwassenen helpen ontspannen en hen een gevoel van veiligheid geven dat vergelijkbaar is met wat ze als baby's voelden in de baarmoeder.

Het klinkt als een gerecht op een sushimenu, maar otonamaki betekent letterlijk "inbakeren van volwassenen". Wie dacht dat inbakeren alleen voor rusteloze baby'tjes is, heeft het dus mis.



De therapie werd bedacht door de Japanse vroedvrouw Nobuko Watanabe. "De reden waarom otonamaki werd uitgevonden, was omdat volwassenen ongerust waren dat hun kind rusteloos of claustrofobisch zou zijn, wanneer het wordt ingebakerd," vertelt Orie Matsuo van Kyoko Proportion, een bedrijf dat otonamaki-sessies aanbiedt. "We bedachten dat volwassenen zouden kunnen ervaren hoe goed het voelt, als ze zoals zij opgerold zouden worden".

Flexibiliteit Een sessie duurt 15 à 20 minuten. Volgens Matsuo zorgt otonamaki ervoor dat de spieren in de heupen, benen en schouders flexibeler worden. "Door je schouders en benen tegen elkaar te drukken,wordt je lichaam rechtgetrokken en verdwijnt de pijn uit je rug, lage rug en heupgewrichten," vertelt ze aan BBC. "Sommige klanten komen hun bekken laten behandelen na een bevalling, anderen om o-benen te behandelen". De meerderheid van hun cliënteel bestaat uit vrouwen.

Ontspannen © Kyoko Proportion. "Het ziet er krap uit, maar het voelt helemaal niet strak," vertelt een 40-jarige cliënte van Kyoko Proportion. "In tegendeel. Nadien voelde ik een verbetering in mijn schouders en nek."



"Het voelde zo goed dat ik bijna in slaap viel," aldus een andere klant. "Mijn nek en lage rug waren ontspannen. Ik wil dat mijn man het [ook] leert."



Echt mainstream is de praktijk nog niet, maar sinds een recente reportage op de Japanse televisie staat ze wel meer in de kijker.