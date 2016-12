Zwitserland kampt met bosbranden... in december

Door: redactie

30/12/16

Het dorp Mesocco, een gemeente in het Zwitserse bergdal Valle Mesolcina, werd door bosbranden geteisterd. © epa.

In Zwitserland zijn deze week tientallen mensen uit hun huizen geëvacueerd na aanhoudende bosbranden in het zuiden van het land. De droogte en sterke wind wakkeren de branden aan.

Bosbranden in Europa beperkten zich doorgaans tot de nazomer, wanneer een lange periode zonder neerslag de bossen droog en brandbaar maakt. Nu, in hartje winter, gelden die condities ook in het zuiden van de Zwitserse Alpen. Die liggen dit jaar niet onder een dik pak sneeuw, zoals verwacht, maar hebben al een maand geen neerslag gezien. De wouden zijn droog en vatbaar voor vuur.



Dinsdag en woensdag bijvoorbeeld ontstond een grote bosbrand tussen de dorpen Mesocco en Soazza en een tweede ten noorden van Braggio, allen in het zuiden van Graubünden. De brand besloeg een oppervlakte van 400 op 700 meter.



Dertig mensen werden tijdelijk geëvacueerd, en de lokale brandweerkorpsen moesten de hulp inroepen van legerhelikopters om het vuur te bestrijden. Een strakke wind en het ontoegankelijke terrein bemoeilijkten die pogingen. Niemand raakte uiteindelijk gewond.