Dodelijk sm-spel kost seksverslaafde arts half jaar cel

Een 57-jarige, seksverslaafde arts moet een half jaar de cel in voor de dood van een 35-jarige Zweedse man. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag bepaald. De arts had vorig jaar urenlang seks met het slachtoffer en spoot hem methamfetamine in. Aan de gevolgen van dit drugsgebruik is de Zweedse man overleden. De 57-jarige man wordt roekeloos gedrag verweten.