Foutje: technieker speelt pornofilm af op groot scherm

Bewerkt door Eric Belsack

30/12/16 - 12u24 Bron: People's Daily

video Je hebt zo van die dagen dat de dingen wel eens willen tegenvallen. Dat was woensdag het geval voor een technieker die een gigantisch scherm voor een winkelcentrum in de Chinese stad Ningbo moest testen. De test op zich was geslaagd, ware het niet dat de man een pornofilm afspeelde. Tot grote hilariteit van de toeschouwers.

Al snel werd de politie op de hoogte gebracht van het incident. Zij rukten uit naar het Tianlun-shoppingcentrum en ondervroegen de onfortuinlijke technieker. Die moest toegeven dat het hete filmpje op zijn laptop stond. Hij had zijn computer tijdens de test op autoplay gezet terwijl hij de controlekamer had verlaten. Met het bekende gevolg.



De politie deed de zaak af als 'een accidentje'. De directie van het winkelcentrum bood wel haar verontschuldigingen aan. Lees ook Enorm scherm in stad speelt porno in plaats van reclame

