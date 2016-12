Komen de pakjes binnenkort uit de hemel vallen? Amazon vraagt patent aan op 'vliegend magazijn'

Door: redactie

30/12/16 - 00u33 Bron: Telegraph.co.uk

De tekening bij de octrooiaanvraag van Amazon voor een 'vliegend magazijn'. © kos.

Internetbedrijf Amazon heeft zijn zinnen gezet op een vliegende winkel, vanwaaruit drones pakjes op locatie leveren. Volgens de BBC heeft Amazon een octrooiaanvraag ingediend voor dat idee.

Het magazijn zou via een airship naar plaatsen vliegen waar er veel vraag naar de in stock zijnde producten wordt verwacht. Zo zouden bij sportevenementen of festivals de vliegende magazijns snel eten, drinken en bijvoorbeeld souvenirs op locatie kunnen leveren via drones die dan naar beneden vliegen.



Drones

Eerder deze maand experimenteerde het internetbedrijf in het Engelse Cambridge al met commerciële leveringen via drones. Uiteindelijk wil Amazon het liefst dat alle leveringen via drones worden gedaan, aangezien drones amper energie verbruiken en de leveringen sneller kunnen gebeuren aangezien ze ontsnappen aan files waar vrachtwagens nog wel mee te maken hebben.



Batterij

Een magazijn in de lucht is volgens het bedrijf ideaal, aangezien ze volgens het bedrijf sneller zouden werken dan de magazijnen op de grond en bovendien verplaatsbaar zijn. Op dit moment zijn de batterijen van de meeste drones echter nog niet toegerust op lange afstanden en zware leveringen.



Het patent werd al in 2014 ingediend, maar kwam nu pas aan het licht. Of de plannen daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden, is niet duidelijk: Amazon heeft nog niet gereageerd op de geruchten over het octrooi.