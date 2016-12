Door: redactie

29/12/16 - 15u23 Bron: VRT

video

In China zijn zaterdag de twee uiteinden van de Beipanjiang-brug aan elkaar gekoppeld. De hoogste brug ter wereld ligt 565 meter boven de rivier Nizhu en is 1.341 meter lang. De constructie, waarvan de bouw startte in 2013, kostte 150 miljoen dollar.