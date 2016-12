Chef-kok bezingt zijn liefde voor dieren (en daarna maakt hij ze klaar)

Joeri Seymortier

Chef-kok Luc Lambrecht (53) van Puur Luc - en vroeger ook De Gouden Kroon - in Ertvelde, waagt zich aan een zangcarrière. Hij kweekt al jaren het vlees voor zijn restaurant zelf en bezingt nu zijn liefde voor de dieren in een lied.



Op Mijn Biest'n vertelt hij met welke passie hij al jaren koeien kweekt, en dat er niets mis is met genieten van een sappig ambachtelijk stukje vlees.