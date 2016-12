Een echte Super Mario zou alle wereldrecords breken

Tom Tates

Wetenschappers hebben de fysieke krachten van het atletische Nintendo-loodgietertje Super Mario vergeleken met waartoe mensen in staat zijn. De conclusies van het ludiek bedoelde onderzoek zijn opvallend. Het besnorde, over champignons springende mannetje, zou in levende lijve met het grootste gemak alle staande wereldrecords breken.

© PR. Allereerst is de extreme springkracht van Mario vergeleken met die van recordhouder Evan Ungar: een Canadese personal trainer die vanuit stilstand 1,77 meter hoog kan springen. Volgens de onderzoekers van Techradar zou het loodgietertje met enige inspanning bijna 7,75 meter kunnen halen: bijna vijf keer het record van Ungar. Lees ook Super Mario Run al over hoogtepunt heen

Usain Bolt Het inmiddels 35 jaar oude Italiaantje mag dan extreem hoog kunnen springen, wat rennen betreft is hij veruit de mindere als hij wordt vergeleken met olympisch topsprinter Usain Bolt. Bolts topsnelheid is 44,16 km/uur, maar Mario kan niet harder dan circa 18,06 km/uur. "De loodgieter jogt aan de slome kant als hij wordt vergeleken met Bolt", concluderen de onderzoekers. Wel roemen ze de conditie van Mario. "Voor iemand van zijn leeftijd kan hij best nog wel hard."

© PR. Stompkracht

Er is ook gekeken naar de slag- en stompkracht van de razend populaire Super Mario die sinds kort is te spelen op iPhones en binnenkort ook Android-toestellen. Tijdens het spel slaat hij probleemloos bakstenen muurtjes van vier naadloos aan elkaar gemetselde stenen aan diggelen. Mensen zouden zoiets nooit kunnen. Een goed getrainde, ijzersterke vechtsporter lukt het om hooguit een muurtje van één steen dik kapot te slaan. "Omgerekend is Mario vijf keer sterker dan een beetje Kung Fu-specialist", luidt de conclusie.

310 kilo © PR. En dan het gewicht van Mario. Uitgaande van de lengte die het stripfiguurtje heeft, het ontbreken van zwaartekracht in het spel, zijn fysieke mogelijkheden en de maten van zijn omgeving, zou het grappige loodgietertje ongeveer 33 kilo kunnen wegen. Een menselijke Mario zou in onze wereld met maar liefst 310 kilo het predikaat 'obesitas' krijgen.



De spier- en vetverdeling in het lichaam van Mario is, zo blijkt uit de studie, ook al onmenselijk en zelfs 'buitenaards'. "De loodgieter heeft een vrij dik lijf en dunne ledematen. Met die eigenschappen zou een man nooit in staat zijn te doen wat Mario doet." Verder zou een menselijke Mario voortdurend misselijk zijn en knallende koppijn hebben, omdat hij urenlang wordt blootgesteld aan heftige G-krachten. "Als hij zou bestaan, dan zou Mario na een heftig auto-ongeluk gewoon en zonder noemenswaardige verwondingen kunnen doorlopen. Geen Super Mario derhalve, maar een supermens."